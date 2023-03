Nummer eins bis acht Das ist Borussias Torwart-Hierarchie

Jede Profi-Mannschaft hat in der Regel drei Torhüter, meist ist noch eine Nummer vier definiert, und wenn es der Keeper der U23 ist. Doch was Borussia Mönchengladbach in dieser Saison erlebt, könnte einzigartig sein. Von den 33 Torhütern, die in der Bundesliga zum Einsatz gekommen sind, entfallen vier auf Borussia. Im DFB-Pokal spielte darüber hinaus in der ersten Runde Moritz Nicolas. Sieben Keeper standen im Kader, elf haben mal bei den Profis mittrainiert. Wir geben einen Überblick über die Hierarchie bei Borussia: