Vorbereitung auf Leipzig Zwei Borussia-Stammspieler trainieren vorsichtshalber nicht mit

Direkt neben ihm dürfte in Leipzig wieder Nico Elvedi verteidigen – auch wenn dieser am Donnerstag ebenso im Training fehlte wie Christoph Kramer. „Chris hatte eine muskuläre Reaktion gezeigt, es war aber eher eine Vorsichtsmaßnahme, ihn nicht trainieren zu lassen. Genauso ist es bei Nico, der am Mittwoch einen Schlag abbekommen hatte. Ich gehe aber davon aus, dass beide am Freitag das Abschlusstraining absolvieren können und dann in Leipzig zur Verfügung stehen“, sagte Farke. So hätten die beiden Stammspieler dann auch nur eine relativ lockere Einheit verpasst.