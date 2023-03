Wiedersehen mit Max Eberl Roland Virkus appelliert an Borussias Fans

Derlei Szenen soll es am Samstag, wenn die Borussen zum Rückspiel in Leipzig antreten – und damit erstmals wirklich wieder auf Eberl treffen werden – nicht wieder geben. So wünscht es sich auf jeden Fall der Klub um Manager Roland Virkus, der viele Jahre mit Eberl zusammengearbeitet hat. „Max und ich haben ein gutes Verhältnis, deswegen freue ich mich, wenn wir uns am Samstag sehen“, sagte Virkus, der in letzter Zeit mehrmals Kontakt zu Eberl hatte. „Wir haben uns auf der Eröffnungs-Veranstaltung der DFL unterhalten, und ich habe mit Max auch telefoniert. Was wir besprochen haben, bleibt aber unter uns“, sagte Virkus.