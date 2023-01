Borussias Routinier Herrmann war nicht nur das eigene Tor gegen Oldenburg wichtig

Doch auch ohne zweiten Scorerpunkt war es ein guter Einstand für Borussias Nummer Sieben, für den jede gute Szene in den Testspielen hilfreich sein kann. Denn der Konkurrenzkampf ist groß: Gegen Oldenburg kamen 20 Feldspieler zum Einsatz, und einige standen noch nicht einmal im Spieltagskader. „Der Konkurrenzkampf gehört dazu, jeder will sich jetzt empfehlen und zeigen, dass er da ist“, sagte Herrmann. Zwei Gelegenheiten gibt es noch in Testspielen, am Mittwoch gegen Arminia Bielefeld und am Samstag (beide um 14 Uhr) gegen den FC St. Pauli. Ansonsten bleiben die Trainingseinheiten in einer laut Herrmann „ungewöhnlich langen und intensiven Vorbereitung, auch die vergangene Woche war wieder knackig“.