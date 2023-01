Nach Borussias Sieg gegen Oldenburg So ordnete Farke die Leistung seiner Rückkehrer Neuhaus und Wolf ein

Darüber hinaus hatte er allerdings auch nicht mehr Kaderplätze zu vergeben für den Test gegen Oldenburg, bei dem Ramy Bensebaini nach einem schönen Solo und einem klasse Abschluss in den Winkel in der 19. Minute sowie Patrick Herrmann nach schönem Angriff über Plea und Luca Netz (75.) die Gladbacher Tore erzielten. „Es war klar, dass wir es bei 20 Feldspielern belassen, denn es macht keinen Sinn, einen Spieler ein- und auszuwechseln. Der Konkurrenzkampf ist eben derzeit so hoch, dass es selbst in der Vorbereitung nicht so einfach ist, zu Spielminuten zu kommen. Und es werden auch keine Minuten verschenkt, wir haben nur drei Testspiele. Das ist eine komfortable Situation, nachdem wir in der Hinserie manchmal die Bank kaum vollbekommen haben“, sagte Farke.