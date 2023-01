Nachwuchsturniere der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Borussia dominiert, PSV und Broich-Peel überraschen

Bei den männlichen D-Junioren hatten sich acht Teams für die Endrunde qualifiziert. Dort setzte sich am Mittwoch in Gruppe A die U13 von Borussia mit drei Siegen, 33 Toren und keinem Gegentreffer souverän durch und zog ins Halbfinale ein. Dahinter löste Fortuna mit Erfolgen über den Polizei SV (2:0) und SV 08 Rheydt (3:0) das zweite Ticket für die Runde der letzten vier Mannschaften. In der parallelen Gruppe gab sich auch der 1. FC Mönchengladbach keine Blöße und zog nach Siegen über die SpVgg Odenkirchen (3:1), GW Holt (2:1) und dem Rheydter SV (3:1) ins Halbfinale ein. Dahinter folgte der Nachwuchs aus Odenkirchen, der sich dort gegen den Titelfavoriten von Borussia deutlich mit 0:8 geschlagen geben musste. Auch die U13 der Westender meisterten das Halbfinale gegen Fortuna mit 4:0 und zogen in das Endspiel ein, das man im Vorfeld auf dem Papier so erwartet hatte. Borussia gegen den 1. FC Mönchengladbach.