Offizielle Gladbach-Absage Yann Sommer darf im Winter nicht zum FC Bayern wechseln

Tag für Tag hatten alle Beobachter am Borussia-Park in dieser Woche genau hingesehen: Erscheint Yann Sommer auf dem Trainingsplatz oder hat sich ein möglicher Wechsel zum FC Bayern so konkretisiert, dass Borussias Torwart schon nicht mehr da ist? Jeden Tag kam Sommer durch die Tür und ging wie gewohnt seiner Arbeit nach. Dass er am Samstag beim 2:0-Testspielsieg gegen den VfB Oldenburg nicht im Tor stand, war für die Fans ebenfalls kein Grund, beunruhigt zu sein – Sommer setzt im ersten Testspiel der Vorbereitung fast traditionell aus.