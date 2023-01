Atemberaubende Aktion Ex-Gladbacher Zakaria der „einzige Lichtblick“ beim FC Chelsea

Trainer Graham Potter, der den Schweizer monatelang links liegen gelassen hatte, müsste ihm dankbar für die Leistung gegen City bei der nächsten Chelsea-Pleite sein. Denn sie lenkt zumindest einen Hauch davon ab, dass die Mannschaft in elf Spielen unter Thomas Tuchels Nachfolger lediglich 15 Punkte geholt hat. Die „Sun“ bezeichnete „Zak Attack“ als „einzigen Lichtblick“ für die „Blues“. Doch auch ohne den guten Auftritt des Ex-Borussia-Profis wäre eine Szene aus der 88. Minute wohl viral gegangen. Am Freitagmorgen hatten sich bereits eine Million Twitter-User in einem Videoclip angesehen, was Zakaria beim Stand von 0:1 an der Stamford Bridge veranstaltete.