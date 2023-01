FV Mönchengladbach gewinnt Stadttitel der Frauen Der erwartbare Sieg des Neulings

Um einmal zu verdeutlichen, wie lang es keine Hallenstadtmeisterschaft mehr in Mönchengladbach gab, hilft die Tatsache, dass bei der vergangenen Austragung der FV Mönchengladbach noch gar nicht existierte. Damals, zu Jahresbeginn 2020, gehörte das, was den FV heute im Kern ausmacht, noch dem 1. FC Mönchengladbach an – der 2020 zudem die Stadtmeisterschaft gewann. Kurz darauf setzte der Verein seine Frauenabteilung allerdings mehr oder weniger vor die Tür. Daraus entstand dann der FV.