Zwischen Reiz und Risiko Wäre Yann Sommers Wechsel zu den Bayern nachvollziehbar?

Ein Wagnis, das sich aus mehreren Gründen nicht lohnen könnte (Jannik Sorgatz) In der Schweiz wurde 2016 ein neuer Meisterpokal eingeführt, wie sein Vorgänger ist er golden. Viermal durfte Yann Sommer ihn mit dem FC Basel in die Luft heben, die Glücksgefühle von einst dürften nicht vergessen sein. So wäre es doch verwunderlich, wenn Sommer seine Karriere erst als vollkommen ansehen würde, wenn er auch mal eine silberne Schale in der Hand hätte. Niemand, der schon mal etwas gewonnen hat in seiner Laufbahn, muss zum FC Bayern wechseln, um dessen elfte Meisterschaft in Folge mitzugewinnen.