Mündliche Einigung soll bestehen Wie sich Sommer in die Riege der Gladbach-Transfers nach Bayern einordnen würde

Wer derzeit ein Borussia-Training besucht, der wird zu Beginn ganz genau hinschauen, wie viele Torhüter den Platz betreten – und ob Yann Sommer noch zu dieser Gruppe gehört. Am Mittwochabend berichtete „Sky“, dass zwischen Sommer und dem FC Bayern eine mündliche Einigung vorliegen soll. Gladbachs langjähriger Stammtorwart ist der Topkandidat in München, um den verletzten Manuel Neuer zu ersetzen. Zugleich gab es in den vergangenen Tagen Medienberichte, in denen es hieß, Sommer habe der Gladbacher Vereinsführung bereits seinen Wechselwunsch übermittelt. Dies ist zwar von keiner der Parteien bestätigt, doch das Thema beherrscht aktuell natürlich den Alltag rund um den Borussia-Park.