EM-Borussen : Für Lazaro ist die Zeit im Wartestand beendet

Serie Im Spiel gegen die Niederlande kommt Valentino Lazaro in der Schlussphase zu seinem EM-Debüt für Österreich. Sein Partner auf der rechten Außenbahn ist dabei ein guter Bekannter aus Mönchengladbach.

So musste sich der Gladbacher, der in der abgelaufenen Saison von Inter Mailand ausgeliehen war, beim 0:2 gegen die Niederlande damit begnügen, dass für ihn die Zeit im Wartestand zumindest beendet ist. Im ersten Gruppenspiel der Österreicher gegen Nordmazedonien (3:1) hatte Lazaro noch 90 Minuten lang zuschauen müssen.

So war Lazaro nur ein Testspiel gegen die Slowakei unmittelbar vor Turnierbeginn geblieben, um für sich Werbung zu machen. Das war letztlich zu wenig, um in den Planspielen von Trainer Franco Foda schon eine größere Rolle zu spielen. So machte Lazaro zunächst nur Schlagzeilen, weil er mit dem Musiker Meydo einen EM-Song mit dem Titel „Immer wieder“ aufgenommen hatte.

Am Donnerstagabend in Amsterdam trat er aber dann auch sportlich in Erscheinung – und sorgte, kurz nachdem die Niederlande durch Denzel Dumfries auf 2:0 erhöht hatte, durchaus für Belebung im österreichischen Spiel. Dabei besetzte Lazaro, der in der 70. Minute für den Hoffenheimer Christoph Baumgartner gekommen war, die offensive Position auf der rechten Außenbahn – direkt vor Flügelverteidiger Stefan Lainer.