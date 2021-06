Dubai, Lissabon, Bad Dürkheim : Hier machen die Borussen diesen Sommer Urlaub

Mönchengladbach Sonne, Meer, Strand - diese Vorzüge genießen gerade die meisten Spieler von Borussia Mönchengladbach, die nicht bei der Europameisterschaft gefordert sind. Wir zeigen, wie Kapitän Lars Stindl, Patrick Herrmann und die übrigen Gladbacher ihren Urlaub verbringen.

View this post on Instagram

Für Hannes Wolf ging es nach Mallorca, wo unter anderem der Geburtstag seiner Freundin Teresa gefeiert wurde. Auch Torben Müsel und Rocco Reitz bevorzugten für ihren Urlaub die Baleareninsel. Andreas Poulsen, der mit der U21-Nationalmannschaft Dänemarks am späteren Europameister Deutschland gescheitert war, weilte auf der griechischen Insel Mykonos. Weiter weg flog Jordan Beyer, der mit Freunden und seinen Geschwistern in Dubai abschaltete. Dort verbrachte Beyer bereits einen Teil seiner Kindheit. Ebenfalls einen längeren Flug hatte Joe Scally, der die fußballfreie Zeit in seiner Heimat in den USA verbringt.