Drei Borussen schauen nur zu : Ginter gehört trotz DFB-Niederlage zu den Gewinnern

Serie Mönchengladbach Während Florian Neuhaus, Jonas Hofmann und Marcus Thuram beim Spiel zwischen Deutschland und Frankreich nur die Zuschauerrolle blieb, konnte Gladbachs Matthias Ginter überzeugen. Er dürfte unter Bundestrainer Joachim Löw auch im nächsten Spiel gesetzt sein.

Im Vorfeld des EM-Auftaktspiels der deutschen Nationalmannschaft wurde reichlich spekuliert: Die Dreierkette galt als die wahrscheinlichste Variante von Bundestrainer Joachim Löw . Dort hatte der Gladbacher Matthias Ginter neben Antonio Rüdiger und Eigentor-Verursacher Mats Hummels am Dienstagabend in der Münchener Allianz-Arena vor rund 13.000 Zuschauern seinen Platz – und den dürfte Ginter mit seiner guten Leistung auch erst mal verteidigt haben.

64 Ballkontakte kamen bis zu seiner Auswechslung nach 88 Minuten zusammen, zudem hatte der 27-Jährige keinen einzigen Zweikampf verloren. Mit mehreren guten Klärungsaktionen, wie in der 15. Spielminute, als er eine flache Hereingabe am Fünfer entschärfte und so schneller als Kylian Mbappé am Ball war oder bei einer ähnlichen Aktion vor der Halbzeit, löste er seinen Job souverän.