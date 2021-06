13 Fragen : Das große Quiz zu Gladbachs EM-Teilnehmern

Interaktiv Mönchengladbach Was war das Besondere an Matthias Ginters erstem Länderspieltor? Wann debütierte Laszlo Bénes in der Nationalmannschaft? Testen Sie Ihr Wissen rund um die EM-Teilnehmer von Borussia Mönchengladbach in unserem Quiz.

Matthias Ginter dürfte genau wissen, was gemeint ist, wenn er auf den 16. November 2019 angesprochen wird. An diesem Tag erzielte der Gladbacher Innenverteidiger sein erstes Länderspieltor beim 4:0 gegen Belarus. Erinnern Sie sich noch daran? Wenn Sie das Tor vor Augen haben, dürfte Ihnen das helfen, die Frage, die wir vorbereitet haben, zu beantworten. Falls nicht, können Sie nach dem Ausschluss-Prinzip vorgehen. Und ansonsten bleibt Ihnen ja immer noch das Raten.

Einige der übrigen Fragen sind womöglich noch etwas schwerer zu beantworten. Selbst wenn Sie die Europameisterschaft aufmerksam vor dem Fernseher verfolgen, könnte es knifflig werden, auf alles die richtige Antwort parat zu haben. Wenn Ihnen das gelingt: Chapeau!

Oder wissen Sie, wann Borussias Mittelfeldspieler Laszlo Bénes sein erstes A-Länderspiel bestritten hat? Ein Tipp: Es ist länger her als man im ersten Moment denkt. Für Bénes, der ohnehin erst drei Länderspiele absolviert hat, wird es in den verbleibenden beiden Gruppenspielen am Freitag (15 Uhr) gegen Schweden und am Mittwoch (18 Uhr) gegen Spanien darum gehen, vielleicht die ersten Minuten bei einem großen Turnier zu sammeln, um so mit viel Selbstvertrauen in die Vorbereitung zur neuen Saison zu starten.

Weiter ist da Torwart Yann Sommer, der mit der Schweizer Nationalmannschaft schon an einigen Turnieren teilgenommen hat. Wie viele das waren? Das gilt es, im Quiz zu beantworten. Sein Vereins- und „Nati“-Kollege Breel Embolo ist bereits in der U16-Nationalmannschaft für die Schweiz aufgelaufen. Wenn er gewollt hätte, hätte er aber auch das Nationaltrikot eines anderen Landes tragen können. Finden Sie heraus, ob Sie die richtige Antwort kennen.