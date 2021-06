Aus dem eigenen Nachwuchs : Ein Rückkehrer verstärkt Borussias U23

Mönchengladbach Nach einem Jahr in Wolfsburg kehrt Innenverteidiger Tom Gaal zu Borussia Mönchengladbach zurück und verstärkt zukünftig die U23. Zudem rückt ein Torwart aus dem eigenen Nachwuchs in die Zweitvertretung der Gladbacher auf.

„Er ist ein technisch starker Innenverteidiger, der hervorragend in die neue, verjüngte Struktur unseres U23-Kaders passt“, sagte Borussias Nachwuchsdirektor Roland Virkus zum Rückkehrer, der sich selbst zum Ziel gesetzt hat, mit der U23 eine starke Saison in der Regionalliga West zu spielen.

Gaal verhehlt nicht, dass die vergangene Spielzeit für ihn sportlich enttäuschend verlaufen ist. Die Regionalliga Nord wurde pandemie-bedingt abgebrochen, von den neun möglichen Partien kam Gaal in keiner zum Einsatz. „Dennoch habe ich für mich persönlich viel aus der Zeit mitgenommen, dies möchte ich nun auch bei Borussia einbringen“, sagte das Gladbacher Eigengewächs, das ab der kommenden Saison wie schon in der Jugend gemeinsam mit Jordi Bongard in der Verteidigung spielen könnte.

In Borussias U23 wird Gaal auch auf Max Brüll treffen. Der Torwart hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert und steigt nun von der U19 in die U23 auf. In der vergangenen Saison hatte Brüll bereits zwei Regionalliga-Einsätze in Gladbachs Zweitvertretung erhalten. „Ich bin inzwischen seit sechs Jahren bei Borussia und fühle mich hier sehr wohl. Ich freue mich auf die weitere Zeit bei der Borussia“, sagte der 18-Jährige.