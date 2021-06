EM-Borussen : Yann Sommer nach Italien-Spiel zur Familie abgereist

Hier noch gegen Italien in Aktion, nun auf dem Weg zu seiner Familie: Yann Sommer (links). Foto: AP/Ettore Ferrari

Serie Yann Sommer hat nach dem 0:3 gegen Italien die Schweizer Nationalmannschaft verlassen, der 32-Jährige möchte bei der Geburt seiner zweiten Tochter dabei sein. Ob der Torwart Borussia Mönchengladbachs nochmal zur EM zurückkehrt, entscheidet sich im letzten Gruppenspiel der Nati.

Yann Sommer hatte gut daran getan, die Erwartungen an die Schweizer Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft etwas herunterzuschrauben. „Ich gehe gerne bei solchen Turnieren Schritt für Schritt. Und der erste Schritt wird sein, die Gruppe zu überstehen“, hatte Gladbachs Torwart im Mai im Interview mit unserer Redaktion gesagt. Nach dem völlig verdienten 0:3 gegen Italien in Rom am Mittwochabend benötigt die Schweiz nun unbedingt einen Sieg gegen die Türkei, um noch das Achtelfinale zu erreichen, ansonsten kommt das frühe Aus.