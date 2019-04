Hecking bleibt Borussia-Trainer : „Ich ziehe das hier durch“

Mönchengladbach Es rumort bei Borussia Mönchengladbach. Nach dem 0:1 beim VfB Stuttgart fordern viele Fans in den sozialen Medien eine Trennung von Trainer Dieter Hecking schon vor dem Saisonende. Der 54-Jährigen aber denkt gar nicht daran, aufzugeben.

Auch seitens des Vereins ist eine Kehrtwende in der Trainerfrage kein Thema. Eberl hatte erklärt, dass er es Hecking zutraut trotz der Konstellation Borussia nach Europa zu führen. Der Trainer ist nach wie vor davon überzeugt, dass das klappt. „Wir haben es leider verpasst, mit einem Sieg in Stuttgart Europa schon so gut fix zu machen. Aber wir sind noch dabei“, sagte Hecking.

Nach dem Spiel in Stuttgart (0:1) übte Hecking gleichwohl Kritik an seinen Spieler. Die bekräftigte er am Sonntag. „Ich habe meinen Spielern in der Kabine gesagt, dass ich mich nicht immer öffentlich vor sie stellen kann. Damit müssen sie aber auch umgehen können“, sagte Hecking.