Fußball-Regionalliga : Zwei Tore, Rot und ein souveräner Nicolas

Mönchengladbach Borussias U23 war gegen Bonn nicht die bessere, aber die effektivere Mannschaft. Torhüter Moritz Nicolas war dabei ein souveräner Rückhalt. Mandela Egbo sah Gelb-Rot.

Im Saisonfinale hat Borussias U23 einen Lauf, bei dem sie aktuell auch Spiele gewinnt, in denen sie nicht restlos überzeugt. So hatte das Team von Trainer Arie van Lent beim 2:0 im Gastspiel beim Bonner SC am Freitagabend durchaus auch das eine oder andere Mal Glück. „Wir haben da die eine oder andere Chance zugelassen, weil das erwartete frühe Anlaufen der Bonner zu beobachten war, und wir das aus unserer Positionierung heraus nicht immer gut verteidigt haben“, sagte Trainer Arie van Lent, der dann aber trotzdem beobachten durfte, wie sein Team die drei Punkte mitnahm. „Das Problem der Bonner, die ein sehr gutes Spiel gemacht haben, war eindeutig die Chancenverwertung. Dem hatten wir eine sehr souveräne Leistung von Torhüter Moritz Nicolas entgegenzusetzen. Es war an Ende ein dreckiger Sieg, aber uns ist vor dem Tor diesmal das gelungen, womit wir uns oft schwer getan haben.“ Von gefühlt 20 Flanken fischte der Schlussmann 19 souverän herunter.