„Da heißt es, mit offenen Karten zu spielen“ Lainer denkt an Abschied aus Gladbach

Zuletzt hat Stefan Lainer Ende Februar beim 0:4 gegen Mainz das Vertrauen von Gladbachs Trainer Daniel Farke erhalten, es war sein letztes von bislang erst vier Bundesliga-Spielen von Beginn an in dieser Saison. Sonst war Lainer es gewohnt, in der Nationalmannschaft Spielpraxis zu sammeln. Doch in der jüngsten Nominierungsrunde von Österreichs Coach Ralf Rangnick blieb er außen vor. „Wir hatten einen guten Austausch, er hat aber auch klar gesagt, dass ich ein Spieler bin, der den Rhythmus braucht und Woche für Woche spielen muss“, erklärt Lainer im Interview mit der „Kronen Zeitung“. „Da das nicht der Fall war, kann ich verstehen, dass er mich nicht einberufen hat. Ich will aber unbedingt zurückkommen!“