Borussias Derby-Vorbereitung Farke muss am Donnerstag nur noch auf einen Nationalspieler verzichten

Borges Sanches ist neben Oscar Fraulo der einzige Nationalspieler, der unter normalen Umständen am Sonntag (15.30 Uhr) kein Kandidat für die Gladbacher Startelf in Köln ist. Wahrscheinlich ist jedoch, dass nur höchstens sieben der acht übrigen Auswahlspieler von Beginn an auflaufen werden, da Ramy Bensebaini und Luca Netz um den Platz des Linksverteidigers konkurrieren. Beide waren auch am Dienstag beziehungsweise Montag über 90 Minuten für ihr Nationalteam im Einsatz. Gleiches gilt für Nico Elvedi und Ko Itakura – womit Gladbachs Viererkette in Köln sehr viele Länderspielminuten in den Beinen haben dürfte.