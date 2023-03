Noch neun Bundesliga-Spiele So viele Punkte erwarten Borussias Fans bis zum Ende

ber welche drei Punkte sich Borussias Fans im Saisonfinale am meisten freuen würden, dürfte unstrittig sein. Zu gewinnen gibt es sie schon am Sonntag im Derby beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Dazn). Doch Kapitän Lars Stindl betont auch: „Ich will so viele Punkte sammeln, wie es nur geht. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Sich nur auf das eine Spiel zu konzentrieren, ist mir zu einfach.“