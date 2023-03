Gegen den VfL Bochum Borussias vorentscheidendes Topspiel um die Meisterschaft

Das Duell der Borussia mit den Bochumerinnen ist am Sonntag auch deshalb das vorentscheidende Spiel um den möglichen Aufstieg, weil Borussia Bocholt aufgrund der zu hohen Anforderungen nicht für die 2. Bundesliga gemeldet hat. Bei zwei Spielen weniger als die Konkurrenz und 31 Punkte hätten die Bocholterinnen die Meisterschaft noch selber in der Hand. Ebenfalls noch im Meisterschaftsrennen vertreten sind die Frauen von Fortuna Köln (31 Punkte), die am Sonntag den FV Mönchengladbach empfangen.