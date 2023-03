TV-Einnahmen im Sinkflug Borussia drohen Fernsehgeld-Einbußen wie keinem anderen Team

Borussia Mönchengladbach ist weiterhin Neunter – in der Fernsehgeld-Tabelle. Nach aktuellem Stand würde der Verein nächste Saison 52,5 Millionen Euro aus dem nationalen TV-Topf erhalten, so wenig wie seit 2016/17 nicht mehr, als der letzte Vertrag auslief, mit dem die Deutsche Fußball-Liga (DFL) jährlich weit weniger als eine Milliarde Euro kassierte. Danach brach eine neue Zeitrechnung an.