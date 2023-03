Platz zwei gefestigt Borussias U23 setzt Serie auch ohne Telalovic und Borges Sanches fort

4:2, 4:2, 3:2, 4:3 – bei Borussias U23 gab es zuletzt eine Spektakel-Garantie, inklusive gedrehter Spiele und später Tore. Die Nachholpartie am Mittwoch gegen den SC Wiedenbrück hatte nur Letzteres zu bieten: Als Steffen Meuer in der 86. Minute den Fuß in eine Hereingabe von Mika Schroers hielt, war es das vorentscheidende 2:0 und gleichzeitig der Endstand. Mit dem fünften Sieg in Folge festigte Eugen Polanskis Mannschaft den zweiten Tabellenplatz und hat sieben Spiele vor dem Saisonende vier Punkte Vorsprung auf den Wuppertaler SV.