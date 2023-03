Gladbacher im Länderspiel-Einsatz Elvedi stellt Rekord mit der Schweiz ein - Netz bei Generalprobe in der Startelf

Während am Borussia-Park am Dienstag die Vorbereitung auf das Derby beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) gestartet ist, waren am Abend noch einige Gladbacher Nationalspieler im Einsatz. Jonas Hofmann gehörte nicht dazu, er wurde von Bundestrainer Hansi Flick nicht nominiert und muss hoffen, im Juni wieder Teil der Nationalmannschaft sein zu dürfen.