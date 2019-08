Zweimal ohne Publikum : So lässt Rose vor dem Schalke-Spiel trainieren

Mönchengladbach Marco Rose steht vor seinem ersten Spiel als Trainer in der Bundesliga. Am Samstag wird Schalke 04 der erste Gegner sein. Eine Maßnahme im Vorfeld zeugt von Selbstbewusstsein.

Es ist mittlerweile gängige Praxis in der Bundesliga, dass Vereine ihre Trainingseinheiten gerade vor Pflichtspielen teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren. Bei Borussia war dies in der Vergangenheit auch so, Dieter Hecking setzte eine bis zwei Einheiten als Geheimtraining an. Auch Marco Rose greift auf dieses Mittel zurück. „Borussia ist ein Klub, der noch für die Fans da ist, und das wollen wir auch weiterhin ausstrahlen“, sagte er. „Es wird aber auch mal ein bis zwei Tage in der Woche geben, in denen wir geheim trainieren, nämlich dann, wenn wir taktische Dinge einstudieren wollen. Da geht es dann weniger darum, dass wir die Fans nicht dabei haben wollen, sondern dass die Gegner das nicht beobachten können.“