Monatelange Pause möglich : Hofmann zieht sich schwere Knieverletzung zu

Mönchengladbach Den Sieg im Pokal in Sandhausen hat sich Borussia teuer erkauft. Jonas Hofmann zog sich einen Innenbandriss zu und könnte monatelang fehlen. Es ist schon seine sechste Knieverletzung.

Jonas Hofmann klang sehr optimistisch, als er am Freitag gegen Mitternacht zum Mannschaftsbus ging. „Mir geht es gut, es ist nichts Schlimmes“, sagte Borussias Mittelfeldspieler. Beim 1:0 gegen Sandhausen musste Hofmann kurz vor der Halbzeit vom Platz, Rúrik Gislason hatte ihn bei einem Kopfball unterbaut, worauf der Gladbacher aus großer Höhe auf den Boden prallte und sich sofort unter Schmerzen aufschreiend ans Knie griff. Dabei, so stellte sich bei den folgenden Untersuchungen heraus, hat er sich aber doch so schwer verletzt, wie man es im ersten Moment befürchten musste – entgegen Hofmanns Optimismus nach dem Spiel.