Triathlon : Guter Auftakt für Breitscheider Triathleten

Julia Pack hielt auf dem Rad ihre Position. Foto: TuS Breitscheid

Ratingen Der erste Formtest vor dem Liga-Start stellt Friedemann Gobrecht und Julia Pack zufrieden. Beide blicken nun gespannt den nächsten Wettkämpfen entgegen.

Die Breitscheider Triathleten Julia Pack und Friedemann Gobrecht haben ihren ersten Triathlon des Jahres über die Volksdistanz (400 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) erfolgreich in Gladbeck absolviert. Die Schwimmstrecke wurde wegen corona-bedingter Einschränkungen von 500 auf 400 Meter gekürzt.

Nach einem „Rolling Start“ im fünf-Sekunden-Abstand zwischen den Athleten mussten diese sich im Zickzack von Bahn zu Bahn arbeiten. Gobrecht stieg nach etwas mehr als sechs Minuten als Vierter seiner Startgruppe aus dem Wasser, überholte aber bereits in der Wechselzone einige Athleten und ging so als Zweiter auf die Radstrecke. Hier spielte er seine Stärke aus und fuhr die kurvige Strecke mit einem Schnitt von fast 38 Stundenkilometern. Auch Pack war sehr zufrieden mit ihrer Schwimmleistung. Sie konnte aufgrund der Corona-Pause in den letzten beiden Jahren kaum bei Triathlons starten und war daher umso glücklicher, weit vorne in ihrer Startgruppe aus dem Wasser zu kommen. Auch auf dem Radkurs hielt sie ihre Leistung und büßte lediglich eine Position ein.

Für die abschließenden zwei Laufrunden über jeweils 2,5 Kilometer benötigte Gobrecht grade einmal 19:37 Minuten, Pack folgte nach 22:18 Minuten.

In der Endabrechnung belegte Gobrecht Platz 24 im Gesamtfeld der Herren, das bedeutete gleichzeitig den zweiten Platz in der Altersklasse 35. Pack erreichte Platz 27 der Damen-Konkurrenz und verpasste mit Platz vier der AK 35 das Podium denkbar knapp.

„Das war unser erster Formtest vor Beginn der Ligasaison und mit diesen Ergebnissen können wir beide sehr zufrieden sein.“ resümiert Friedemann Gobrecht. „Das strukturierte Training beim TuS Breitscheid zahlt sich wirklich aus“, ergänzt Julia Pack. „Wir bekommen jede Woche einen Trainingsplan von unserem Trainer Matthias Graute mit für uns angepassten Trainingsbereichen. So trainieren wir meist gemeinsam in der Gruppe, was deutlich mehr Spaß macht als immer nur allein, so wie es im Triathlon oft üblich ist.“

Als nächstes stehen für die beiden Sportler Starts in der Regional- und Landesliga an. Die Masters des TuS Breitscheid eröffnen die Saison am Sonntag in Drensteinfurt.

(RP/bs)