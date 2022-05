Starker Nachwuchs aus Neuss : NSV schwimmt für Deutschland

Für den DSV aktiv: Aaron Schmidt (l.) und Tobias van Aggelen. Foto: NSV

Neuss Tobias van Aggelen und Aaron Schmidt stehen im DSV-Team. Neusser SV tritt mit formstarker Mannschaft bei Jahrgangs-DM in Berlin an.

Im anstehenden Juli springen zwei Schwimmer des Neusser SV für Deutschland ins Wasser: Aaron Schmidt (Jahrgang 00) gehört zum Auswahlteam, das bei den Schweizer U23-Meisterschaften in Sursee an den Start geht. Ausschlaggebend dafür waren seine starken Leistungen im April über 100- und 200-Meter-Schmetterling bei den German Open in Berlin. Tobias van Aggelen (04) ist Mitglied der DSV-Mannschaft für die Jugend-Europameisterschaften im Sommer. Darum fehlt er auch bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 23. bis 29. Mai in Berlin, an denen 23 Aktive aus der Leistungsgruppe des NSV teilnehmen. „Sie alle haben sich sowohl mit Zeiten als auch mit Platzierungen unter den besten 40 qualifiziert. So ein Ergebnis ist in Neuss schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen“, stellt Vereinsvorsitzender Siggi Willecke einordnend fest.

Ihre prächtige Form bewiesen die Neusser Schwimmer gerade äußerst eindrucksvoll sowohl bei den Offenen NRW-Meisterschaften in Wuppertal als auch bei den Landesmeisterschaften der Jahrgänge in Dortmund: In Wuppertal stellten Silas Büssing (05) über 200-Meter-Rücken in 2:06,83 Minuten und Maja Klöcker (05) über 50-Meter-Brust in 33,26 Sekunden neue Vereinsrekorde auf. Titel gingen an Maja Klöcker, Antonia Klöcker, Melina Athanasopoulus und Julia Znachowska mit der Freistil-Staffel über 4x200-Meter und Florian Stolle über 200 Meter Brust. Zweite Plätze brachten Silas Büssing (200m-Rücken), Antonia und Maja Klöcker, Xenia Tauer und Julia Znachowska (4x100-Meter), Florian Schauerte, Julia Znachowska, Silas Büssing und Antonia Klöcker (4x100-Meter Mixed), Benjamin Adam, Maja Klöcker, Moritz Winkelmann und Julia Znachowska (4x100-Meter Mixed), Maja und Antonia Klöcker, Melina Athanasopoulus und Julia Znachowska (4x200-Meter) sowie Florian Stolle über 100 und 200 Brust ein.