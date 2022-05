Schwimmen : TV Ratingen glänzt bei der NRW-Meisterschaft

Sie haben gut lachen (v.l.): Helen Burchard, Charlotte Wendel, Amelie Makoski und Maira Hintze. Foto: Christian Kowalis

Ratingen Trainer Christian Kowalis zieht nach dem erfolgreichen Wochenende der Ratinger Sportlerinnen zufrieden Bilanz. Einzig ein Titelgewinn fehlt.

Die Schwimmerinnen Amelie Makoski (Jahrgang 2003), Charlotte Wendel (2004), Helen Burchard (2004) und Maira Hintze (2000) vertraten den TV Ratingen sehr gut bei den NRW-Titelkämpfen für die Junioren und die offene Klasse im Leistungszentrum Wuppertal. In der Juniorenwertung kamen die Schwimmerinnen gleich neun Mal auf das Siegerpodest. Dazu holten sie drei Medaillen in der offenen Klasse.

Charlotte Wendel überzeigte über die Freistilstrecken 50 Meter in 0:27,18, die 00 Meter in 0:59,62 sowie die 200 Meter in 2:08,94 jeweils mit Platz zwei. Dazu kam ein dritter Platz über die 50 Meter Sprintdistanz in 0:28,65 in der Schmetterlingslage. Im Finale der offenen Klasse schaffte Wendel es, über die 200 Meter Freistil den zweiten Rang zu wiederholen. Dazu kamen Finalteilnahmen über die 50 Meter Freistil und die 50 Meter Schmetterling, wo sie jeweils Platz fünf belegte.

Amelie Makoski startete über die drei Brustdistanzen. Am Samstag begann der Wettkampf mit Platz drei der Juniorenwertung über die 200 Meter Brust in 2:46.38. Im Finale der offenen Klasse, verbesserte sie die Zeit auf 2:44,51 und belegte Platz 6.

Die erfahrene Maira Hintze verpasste mit einer Vorlaufzeit von 2:51,60 nur sehr knapp die Finalteilnahme in der offenen Klasse. Über die 50 Meter Brust schwamm Amelie Makoski in der Juniorenklasse in 0:33,93 auf Platz zwei. Im Finale über die 50 Meter holte sie wie auch über die 200 Meter Rang sechs. Am Sonntag erkämpfte sie dann über die 100 Meter Brust zunächst Platz zwei in der Juniorenwertung in 1:14,11 und stand dann nach dem Finale der offenen Klasse als Dritte auf dem Podest.

Helen Burchard ging genauso wie Charlotte fünfmal an den Start. Neben vielen Top-Acht-Platzierungen holte sie Platz 2 der Juniorenwertung über die 200 Meter Rücken in 2:33,34. Für ihre Leistung über 400 Meter Freistil in 4:47,23 erntete sie den Lohn sie mit Platz drei in der Juniorenwertung und ebenfalls Platz drei in der offenen Klasse.

Trainer Christian Kowalis zog am Ende des Wochenendes zufrieden Bilanz: „Mit den neun Medaillen haben wir am Ende den dritten Rang im Medaillenspiegel der Junioren nach Anzahl der gewonnenen Medaillen belegt. Dass wir keinen Titel mit nach Hause nehmen konnten, war ein kleiner Wermutstropfen. Dass die Schwimmerinnen sich auch im Kreis der Erwachsenen bei den offenen Wertungen mit drei Medaillen und zehn Finalqualifikationen behaupten können, zeigt das aktuelle Leistungsniveau.“

(RP/bs)