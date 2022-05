Leichtathletik beim TSV Weeze : Start frei für den zweiten Sommerabendlauf

Weeze Die Premiere war 2019 ein großer Erfolg. Dann verhinderte die Corona-Pandemie eine Fortsetzung. Jetzt ist es aber am 24. Juni so weit.

Die Premiere im Juni 2019 war ein Riesenerfolg. Dann sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass der Sommerabendlauf des TSV Weeze nach einem Auftakt nach Maß so schnell nicht die erhoffte Fortsetzung fand. Nach drei Jahren Zwangspause ist es jetzt aber endlich so weit. Die zweite Auflage soll am Freitag, 24. Juni, steigen.