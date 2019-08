Bei Pokalsieg in Sandhausen : Gladbachs Mittelfeldspieler Hofmann am Knie verletzt

Gladbachs Mittelfeldspieler Hofmann am Knie verletzt

Bei Pokalsieg in Sandhausen

Sandhausen Der Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Sandhausen könnte für die Borussia noch einen Wermutstropfen nach sich ziehen. Jonas Hofmann hat sich am Knie verletzt.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach bangt nach dem Auftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals um Jonas Hofmann. „Er hat was am Knie. Morgen werden wir gucken, wie schlimm es ist. Ich kann es nicht sagen“, sagte Trainer Marco Rose nach dem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Zweitligisten SV Sandhausen.