Van Lent nach 1:5-Niederlage gegen Oberhausen : „Können mit RWO nicht mithalten“

Borussias U23-Trainer Arie van Lent. Foto: ja/Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Beim 1:5 gegen Oberhausen erkannte Borussias U23-Trainer Arie van Lent einen großen Leistungsunterschied zwischen beiden Teams.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sascha Köppen

Es war die 28. Minute, die dem Spiel von Borussias U23 gegen Rot-Weiß Oberhausen die unheilvolle Wendung bringen sollte. Schiedsrichter Julian Engelmann entschied auf Handelfmeter für die Gäste – zur Überraschung vieler Fans und unter vehemten Protesten der Spieler. „Das war ein Geschenk. Der Ball soll einen Ellenbogen berührt haben, das war aber nicht so“, erklärte Gladbachs Coach Arie van Lent später. Zu diesem Zeitpunkt führte Borussia mit 1:0, der Ausgleich durch den Ex-Gladbacher Giuseppe Pisano warf das Team jedoch komplett aus der Bahn. Am Ende verließ RWO mit einem 5:1-Sieg das Grenzlandstadion. Der Erfolg war zwar letztendlich hoch verdient, fiel aber dennoch zu deutlich aus.

Die Partie hatte für Borussia eigentlich perfekt begonnen. Babis Makridis sorgte in der 11. Minute für die Führung, als er nach einer feinen Körpertäuschung eiskalt aus etwa 14 Metern flach vollendete. Knapp eine Viertelstunde später hätte Borussia zunächst einen Elfmeter nach einem Foul an Conor Noß bekommen können, der Youngster spielte jedoch weiter, rappelte sich schnell auf und scheiterte knapp am 2:0. Bis dahin war alles in bester Ordnung.

Nach dem Ausgleich wurden einige Schwächen dann gnadenlos aufgedeckt. So kam etwa Justin Hoffmanns mit Oberhausens Shaibou Oubeyapwa überhaupt nicht zurecht, er war allerdings auch bester Akteur auf dem Platz. Erst in der 75. Minute wurde der Linksverteidiger erlöst, immer wieder war ihm der 26-jährige Togolese entwischt, fand stets exzellente Lösungen. „Das war heute sicher keine gute Leistung von Justin, auch im Spiel nach vorne ist ihm wenig gelungen“, befand sein Trainer Arie van Lent, der hinzufügte, dass sein Team dann in den Schlussminuten Lehrgeld bezahlt habe, als im Bemühen, noch einmal heran zu kommen, zwei weitere späte Gegentore fielen – zur Freude der rund 400 mitgereisten RWO-Fans. Die feierten Pisano mit Sprechchören – als kleine Provokation, nachdem die Borussen dem Routinier im Sommer den Vertrag nicht verlängert hatten.

„Uns war klar, dass wir daheim mit Rödinghausen und Oberhausen ein sehr schweres Auftaktprogramm haben. Derzeit sieht es so aus, als könnten wir in dieser Saison mit diesen Top-Teams nicht mithalten. Ich denke, dass RWO wieder ganz oben mitspielen wird“, prognostizierte der Coach.