Regen und Gewitter in Sandhausen : So nah stand das Borussia-Spiel vor der Absage

So nah stand das Borussia-Spiel vor der Absage

Regen und Gewitter in Sandhausen

Sandhausen Starkregen und ein heftiges Gewitter sorgten dafür, dass die Partie von Borussia in Sandhausen 45 Minuten später angepfiffen wurde. Max Eberl und Marco Rose haben hinterher erklärt, dass das Spiel beinahe verlegt worden wäre.

Es fehlte nicht viel, und Borussia hätte in der ersten Runde des DFB-Pokals nicht 1:0 in Sandhausen gewonnen am Freitagabend. Einerseits weil der Zweitligist über weite Strecken des Spiels besser war und viele Chancen vergab, anderseits weil die Austragung der Partie gefährdet war.