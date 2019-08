Jugendfußball : Quizera schießt Borussias U19 per Doppelpack zum Sieg

Mönchengladbach In der A-Junioren-Bundesliga schlägt Borussias U18 den Vizemeister FC Schalke 04 dank eines Doppelpacks von Famana Quizera 2:1. In der B-Junioren-Bundesliga startet die U17 mit einem 3:1-Sieg gegen Alemannia Aachen.

Zunächst gelang es keinem Team, die Defensive des Gegners zu durchbrechen. Königsblau kam zuerst besser ins Spiel und ging in der 27. Minute durch Mehmet-Can Aydin in Führung. Kurz vor der Pause hatten die Hausherren die große Chance auszugleichen. Aber Julian Niehues schoss einen Strafstoß rechts am Tor vorbei. Nachdem einige gute Chancen vergeben wurden, traf Quizera mit einem Flachschuss zum 1:1 (59.). In der 71. Minute gab es erneut Elfmeter für die Gladbacher. Ein Schalker hatte den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt. Quizera versenkte zum 2:1. „Wie wir heute gespielt haben, das wünsche ich mir für den weiteren Saisonverlauf“, sagte Eickel.