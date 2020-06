200 Pflichtspiele für Borussia : Raffael ist jetzt die Nummer 39

Raffael beim Torschuss in Freiburg. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Der Brasilianer hat in der Tabelle der Pflichtspieleinsätze aller Borussen Patrik Andersson, Bernd Krauss und Thomas Eichin hinter sich gelassen. Er steht jetzt auf Rang 39 der ewigen Bestenliste.

Lothar Matthäus hat er längst hinter sich gelassen. Das geschah schon am 7. Dezember 2019, als Raffael im Hinspiel der Borussen gegen den FC Bayern München (2:1) zu seinem 198. Einsatz für Gladbach kam. Zuvor, mit den paar Minuten, die er beim 3:1-Sieg bei 1899 Hoffenheim spielte, war der „Maestro“ mit dem Deutschen Rekordnationalspieler gleichgezogen, der 197 Spiele für Borussia machte. Jetzt hat Raffael die 200 Einsätze voll gemacht mit den neun Minuten, die er beim 0:1 in Freiburg mitspielen durfte. Insgesamt kommt er in dieser Saison auf 122 Minuten.

Raffael ist also in Borussias Klub der 200er angekommen. Damit hat er Patrik Andersson, Bernd Krauss und Thomas Eichin abgehängt, die alle 199-mal das Gladbach-Trikot trugen, und logiert nun in der Einsatz-Tabelle der Borussen auf Platz 39. Vor ihm steht Thomas Kastenmaier mit 209 Einsätzen. Um „Kaste“ einzuholen, müsste Raffaels auslaufender Vertrag verlängert werden. Ob das passieren wird, ist weiterhin offen. „Da befinden wir uns in Gesprächen und müssen schauen, was in Zukunft die beste Lösung für beide Seiten ist“, sagte Manager Max Eberl zu der Personalie.

Bestenfalls kann Raffael auf 204 Spiele für Gladbach kommen bis zum Ende der Saison. Wenn er es bis dahin noch schaffen würde, in die Top 10 aller Gladbach-Torschützen einzuziehen, wäre das etwas, das seinem Trainer Marco Rose sicherlich gefallen würde. Denn jedes Tor kann wichtig sein im Rennen um die Königsklasse. 71 Treffer stehen für den Brasilianer in der Statistik, zwei mehr hat Uli Kohn, der Listenplatz zehn inne hat.

