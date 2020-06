Konkurrent besiegt, Top-Duo gesperrt : Bayern sorgt für gute Nachrichten für Borussia

Mönchengladbach Der 4:2-Sieg von Bayern München gegen Bayer Leverkusen war sehr gut für Borussia. Der direkte Champions-League-Konkurrent punktete nicht und der Rekordmeister geht geschwächt in das Spiel gegen Gladbach.

Nachdem klar war, dass Alassane Plea aufgrund seines Platzverweises beim 0:1 in Freiburg im nächsten Spiel gegen Rekordmeister FC Bayern ausfallen wir, dürften die Sorgen der Borussen aufgrund der personellen etwas größer geworden sein – doch dann spielten die Bayern in Leverkusen und sorgten bei ihrem 4:2-Erfolg für mehrere gute Nachrichten für Gladbach.

Denn neben der Tatsache, dass München der Mannschaft, die Borussia noch den vierten Platz wegnehmen will, eine Niederlage beschert hat, haben die zwei wichtigsten Offensivspieler des FCB ihre fünfte Gelbe Karte gesehen. Robert Lewandowski und Thomas Müller werden bei Borussias Gastspiel in München am Samstag (Anstoß um 15.30 Uhr) nicht dabei sein.