19-mal Gelb, einmal Gelb-Rot, zweimal Rot : Borussias Liste der Karten aus disziplinarischen Gründen

Alassane Plea sah Gelb-Rot nach einem Foul, die erste Verwarnung gab es wegen Ballwegschlagens. Foto: dpa/Ronald Wittek

Mönchengladbach In Freiburg erhielt Sportdirektor Max Eberl wegen Meckerns einen Platzverweis, zuvor sah Alassane Plea Gelb wegen Ballwegschlagens. Es sind zwei weitere Punkte in Borussias langer Liste der Bestrafungen wegen fehlender Disziplin.

In der vergangenen Saison waren die Borussen das fairste Team in der Bundesliga. Nur 42-mal sah ein Gladbacher in der Spielzeit 2018/19 eine Gelbe Karte, einen Platzverweis gab es für das Team des damaligen Trainers Dieter Hecking gar keinen. Dass sich das unter Marco Rose ändern würde, war durchaus zu erwarten. Nicht weil Rose für einen Treter-Fußball steht, sondern weil sein Spiel mehr Dynamik und Körperlichkeit mit sich bringt, Borussia führt jetzt deutlich mehr Zweikämpfe. Dass Gladbach in dieser Saison in der Fairplay-Wertung Vorletzter ist, hat aber nicht nur etwas mit der intensiveren Spielweise zu tun.

Foto: dpa/Ronald Wittek 17 Bilder Freiburg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

In der Bundesliga gab es bislang laut dfb.de 69 Gelbe Karten, drei Gelb-Rote und eine Rote Karte. Einzig der 1. FC Köln liegt in dieser Sünderkartei noch hinter den Borussen, sie haben 66 Verwarnungen auf dem Konto, dazu eine Gelb-Rote, jedoch drei Rote Karten, die in dieser Wertung stärker bedacht werden. Doch viele der Strafen der Gladbacher resultierten nicht aus Fouls oder Handspielen, oftmals waren es Momente, in denen ein Borusse die Kontrolle verlor – Meckern, Rudelbildung, Ballwegschagen und abfällige Gesten sind da die Negativbeispiele, selten gab es aber auch mal positive Emotionen, die im Ausziehen des Trikots oder dem unbefugtem Betreten des Rasens beim Jubel resultierten.

Nach den Vergehen von Alassane Plea (Gelbe Karte wegen Ballwegschlagens) und Sportdirektor Max Eberl (Rote Karte wegen Meckerns) beim Spiel in Freiburg (0:1) haben die Borussen in der Bundesliga wegen der vier genannten Negativ-Vergehen zwölf Gelbe Karten, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte erhalten. Bezieht man den DFB-Pokal und die Europa League mit in diese Statistiken ein, kommt Gladbach sogar schon auf 19 Verwarnungen, eine Gelb-Rote und zwei Rote Karten. Rose alleine hat wegen Meckerns in dieser Saison bereits bereits vier Gelbe Karten (drei davon in der Bundesliga) erhalten, dazu einen Platzverweis beim Pokalspiel in Dortmund (1:2). Lesen Sie, in welchen Spielen welche Borussen verwarnt oder vom Platz gestellt wurden, weil sie sich nicht im Griff hatten.

Foto: dpa/Ronald Wittek 20 Bilder Freiburg - Borussia: die Bilder des Spiels