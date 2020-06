Nach historischer Roten Karte : DFB sperrt Borussias Sportdirektor Eberl

Frankfurt Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Borussias Sportdirektor Max Eberl mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel am Samstag bei Tabellenführer Bayern München belegt.

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl kann das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Samstag nur auf der Tribüne verfolgen. Nach seiner historischen Roten Karte in der Partie beim SC Freiburg wurde Eberl am Montag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für ein Spiel belegt. Der 46-Jährige hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.