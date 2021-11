Leser-Noten : Bewerten Sie die Leistung der Borussen bei der Derby-Pleite gegen Köln

Interaktiv Köln Yann Sommer bekam von unserer Redaktion bei der 1:4-Derbyniederlage gegen den 1. FC Köln noch die beste Note. Darüber hinaus haben wir zahlreiche Vieren und Fünfen vergeben. Hier können Sie die Noten an die Gladbacher verteilen.

Borussia Mönchengladbach hat auch das zweite Derby im Jahr 2021 verloren. Bei der 1:4-Niederlage am Samstagnachmittag im Rheinenergie-Stadion war es ein Doppelschlag des FC, der nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jonas Hofmann dafür sorgte, dass die Kölner den Platz am Ende als verdienter Sieger verließen und in der Tabelle an den Gladbachern vorbeigezogen sind.