7:1-Kantersieg im brisanten Wiederholungsspiel : ASV-Reserve überrollt Türkiyemspor und hat ein Bein in der Bezirksliga

Süchtelns Tobias Busch (r.) traf gegen Türkiyemspor und Timur Arslan zum zwischenzeitlichen 6:0. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Kreisliga Der ASV Süchteln II hat das brisante Wiederholungsspiel in der Kreisliga A mit 7:1 für sich entschieden. Damit überholt die Landesliga-Reserve den direkten Konkurrenten Türkiyemspor Mönchengladbach in der Tabelle und hat nun beste Karten im Aufstiegsrennen.

Das war deutlich und in der Höhe so nicht zu erwarten. Im Wiederholungsspiel der Kreisliga A zwischen Türkiyemspor Mönchengladbach und dem ASV Süchteln II siegte die Landesliga-Reserve am Ende haushoch mit 7:1 (5:0) und hat nun beste Karten für den Aufstieg in die Bezirksliga. Aufgrund von Sicherheitsauflagen wurde das Spiel, das Ende März nach Tumulten im Zuschauerbereich abgebrochen werden musste, unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Campus-Gelände in Rheydt ausgetragen.

Süchtelns Reserve, die erneut von zahlreichen Landesliga-Leihgaben unterstützt wurde, erwischte einen Traumstart. Recht früh in der Begegnung lag die Elf von Trainer Michael Ingenrieth mit 2:0 vorne. Zuerst traf Claudius Mackes (9.) mit seinem bereits 22. Saisontreffer, nach Zuspiel im Strafraum von Tobias Busch, zur 1:0-Führung. Dem zweiten Treffer ging eine kurz ausgeführte Ecke voraus, die Lucas Hoff auf Johannes Leske ablegte – der erhöhte auf 2:0 (16.). Süchteln gelang an diesem Tag einfach alles und war vor allem in der Chancenverwertung äußerst effektiv.

Mit einem Doppelschlag schraubten Mackes (38.) und Hiromasa Kawamura (39.) binnen kürzester Zeit das Ergebnis auf 4:0 hoch, ehe die Partie dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bereits entschieden wurde. Nach Foulspiel an Busch verwandelte Lucas Hoff (45.+1) den fälligen Strafstoß sicher zum 5:0-Halbzeitstand. Thomas Tümmers (45.+4) hatte anschließend die bis dato beste Gelegenheit für Türkiyemspor, scheiterte allerdings aus kurzer Distanz an Süchtelns Torwart Fabian Mathes. Das Spiel blieb trotz der Brisanz und des hohen Ergebnisses in den ersten 45 Minuten äußerst fair. Lediglich in der Nachspielzeit bildete sich eine Traube von Spielern. Allerdings beruhigten sich die Gemüter schnell wieder.

In der zweiten Halbzeit traf Busch (62.) zunächst zum 6:0, ehe es Türkiyemspor dann auch gegönnt war einen Treffer zu erzielen. Nachdem Süchtelns Routinier Eric Bongartz Ismail Karaca am Trikot zupfte und so einen Foulelfmeter verursachte, zeigte sich Tümmers (78.) vom Punkt aus sicher und verkürzte auf 1:6. Wenig später stellte Steffen Engelhardt (85.) allerdings den alten Abstand wieder her und markierte den 7:1-Endstand seines Teams.

„Das war heute eine Einstellungssache. Süchteln war heiß, wir anscheinend nicht. Bei uns war ab Minute eins der Wurm drin. Wir müssen hoffen, dass Süchteln nun patzt“, sagte Türkiyemspor-Coach Ufuk Isik nach Spielende. Überglücklich klang hingegen Süchtelns Trainer Ingenrieth über den wichtigen Sieg im Wiederholungs- und Spitzenspiel: „Ich bin sehr zufrieden. Türkiyemspor war erwartet stark. Vom Ergebnis her war das in der ersten Halbzeit vielleicht ein wenig zu hoch. Wir waren einfach heiß, dieses Spiel zu gewinnen.“