Fußball : Rot-Weiß Elfgen ist zurück in der Kreisliga A

Grevenbroich Die Kicker von Trainer Frank Ritter blieben vom ersten bis zum letzten Spieltag ohne eine einzige Niederlage. Planungen für die neue Saison sind bereits angelaufen.

Bereits vier Spieltage vor Saisonende stand der SV Rot-Weiß Elfgen als Meister der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1, und damit als Aufsteiger in die Kreisliga A fest. In 24 Partien mussten die Grevenbroicher dabei nicht eine Niederlage hinnehmen.

Der Aufstieg der Elfgener kommt keineswegs überraschend. „Das war von Anfang an unser Ziel“, sagt der Coach, räumt aber ein, dass er mit so einer Souveränität natürlich nicht gerechnet hatte. Nicht allein bei der Punkteausbeute (68) brachte es Elfgen auf eindrucksvolle Zahlen, mit 110 Saisontreffern stellte der Meister auch die mit Abstand beste Offensive der Liga. Ein Spieler stach dabei besonders hervor: Stürmer Marcel Hensel erzielte in nur 17 Einsätzen 30 Tore. „Er ist ein unfassbar guter Vollstrecker“, lobt ihn sein Trainer, der aber nicht nur ihn als Torgaranten sieht: „Die ganze Offensive hat einen sehr guten Job gemacht, da ist der Erfolg nicht an nur einem Spieler fest zu machen.“