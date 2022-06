Kunst in Mönchengladbach : Künstlergruppe Spektrum 88 stellt in der Schriefersmühle aus

Künstlergruppe Spektrum 88 stellt in der Schriefersmühle aus

Kunst in Mönchengladbach

Mönchengladbach In die sanierte Mühle kehrt immer mehr Leben ein. In der neuen Ausstellung gibt es verschiedene Werke zu sehen – von Prozessmalerei bis Neo-Pop-Art.

Sechs Künstlerinnen und fünf Künstler der 1988 gegründeten Mönchengladbacher Gruppe Spektrum nutzen zur Zeit die restaurierte Schriefersmühle, um auf allen Etagen ihre neuen Bilder und Objekte zu präsentieren. Gert Paulußen ist in der Schriefersmühle der einzige Nicht-Maler. Aus transparenten Glasscheiben entstehen dynamische Objekte. Durch den Einsatz von farbigem Glas spielt er mit den Möglichkeiten von Transparenz und Opazität.

Der Ungegenständlichkeit widmen sich Dagmar Stücher, Barbara Lenders, Klaus Angeli und Bernadette Zuhl. Stücher bezeichnet ihr kreatives Arbeiten als Prozessmalerei: Sie lässt sich von dem treiben, was mit Farbe, Marmormehl, Beize auf dem Malgrund geschieht – Assoziationen sind erwünscht. Über zahlreiche Schichten entstehen Lenders Farblandschaften mit reizvollen Oberflächen. Auch Angeli entwickelt seine stark farbigen Leinwände in einem Prozess zwischen Zufall und bewusster Lenkung. Zuhl spielt mit Farben und Formen: Ohne die Andeutung eines Gegenstandes erinnert sich der Betrachter an Landschaftselemente.