Die „Champions League“ im Taekwondo : Madeline Folgmann sammelt beim World Grand Prix Ranglistenpunkte

Taekwondo Beim World Grand Prix in Rom wurde Madeline Folgmann als eine der besten 32 Taekwondokämpferinnen ihrer Gewichtsklasse eingeladen und sammelte dort wichtige Punkte für die Olympische Rangliste.

Folgmann wurde vom World Taekwondo in den Kreis der besten 32 Athletinnen der Olympischen Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm eingeladen und durfte so bereits zum dritten Mal zum Grand Prix nach Rom reisen. „Es ist immer etwas ganz Besonderes, Teil des Grand Prix zu sein und sich mit den Besten der Welt zu messen“, sagt Madeline Folgmann. „Der Grand Prix ist zurecht mit der Champions League im Fußball zu vergleichen und ein Event mit vielen Superlativen.“ Jetzt konnte sie auch noch in Erinnerung schwelgen: In der Vergangenheit konnte sie bei einem Grand Prix in Rom schon einmal einen fünften Platz erkämpfen. Wie auch in diesen Vorjahren war die Stimmung im Amphitheater im Foro Italico auch jetzt wieder atemberaubend.

Bei ihrem nun dritten Grand Prix in Rom traf sie in der ersten Runde auf die erfahrene Spanierin Marta Calvo. Die erste Runde in der Hitze von Rom war sehr ausgeglichen. Marta Calvo setzte einen Kontertreffer. Madeline Folgmanns Fäuste fanden zwar ihr Ziel – aber keine Wertung. Somit ging die erste Runde mit 0:2 an die Spanierin. In der zweiten Runde versuchte die Nettetalerin alles, um diese für sich zu entscheiden. Die Spanierin agierte clever und widerstand den Angriffen der deutschen Nationalkämpferin. Ihrerseits setzte Calvo einige erstklassige Treffer. So musste Madeline Folgmann auch die zweite Runde hergeben. Am Ende stand es 4:12 für die Spanierin, die damit in die nächste Runde einzog.