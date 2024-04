Prüfungen, Wertungen, Rahmenprogramm Das ist der Zeitplan des CHIO 2024

Aachen · Vom 28. Juni bis 7. Juli findet der CHIO 2024 in Aachen statt. Zehn Tage mit Prüfungen in fünf verschiedenen Disziplinen. Wann was wo stattfindet, verraten wir Ihnen in unserem umfassenden Zeitplan zu Deutschlands renommiertestem Reitsport-Event.

Inhalt des Artikels Freitag, 28. Juni Samstag, 29. Juni Sonntag, 30. Juni Montag, 1. Juli Dienstag, 2. Juli Mittwoch, 3. Juli Donnerstag, 4 Juli Freitag, 5. Juli Samstag, 6. Juli Sonntag, 7. Juli Zehn Tage lang steht Aachen auch 2024 wieder ganz im Zeichen des Reitsports. Weltklasse-Akteure im Springen, in der Dressur, in der Vielseitigkeit, im Voltigieren und im Vierspänner-Fahren kämpfen beim CHIO 2024 um prestigeträchtige Siege und jede Menge Preisgeld. Wir sagen Ihnen, wann welche Prüfungen wo beim CHIO Aachen 2024 stattfinden: Infos Hier finden die Wettbewerbe beim CHIO 2023 statt Infos Foto: CHIO Aachen/Foto Studio Strauch Freitag, 28. Juni Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 9 Uhr: Preis der Sparkasse, Pflicht Damen, Einzel

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 11.30 Uhr: Pflicht Herren, Einzel

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 13.30 Uhr: Pflicht Gruppen

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 15 Uhr: Technik Damen, Einzel

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 17.45 Uhr: Technik Herren, Einzel

Rahmenprogramm, Deutsche Bank-Stadion, 20.30 Uhr: Konzert Pferd und Sinfonie Infos Kuriose Fakten zum CHIO Aachen 2024 Infos Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Samstag, 29. Juni Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 10 Uhr: Preis der Sparkasse, Pas de Deux, Kür

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 11 Uhr: Kür Gruppen

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 13.45 Uhr: Kür Damen, Einzel

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 16.30 Uhr: Kür Herren, Einzel

Rahmenprogramm, Deutsche Bank-Stadion, 20.30 Uhr: Konzert Pferd und Sinfonie Sonntag, 30. Juni Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 10 Uhr: Preis der Sparkasse, Pas de Deux, Kür

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 13.30 Uhr: Kür Gruppen

Voltigieren, Albert-Vahle-Halle, 14.30 Uhr: Nationenpreis

Rahmenprogramm, Deutsche Bank-Stadion, 11.30 Uhr: Ökumenischer Gottedienst

Rahmenprogramm, Turniergelände, 11 Uhr: Tag der offenen Tür Montag, 1. Juli Rahmenprogramm, Rathausplatz Aachen, 18 Uhr: Präsentation des Partnerlandes USA, Showprogramm und Empfang Dienstag, 2. Juli Springen, Hauptstadion, 8 Uhr: Trainingsspringen

Springen, Hauptstadion, 12.30 Uhr: Stawag-Eröffnungsspringen (Fehler/Zeit)

Springen, Hauptstadion, 15 Uhr: Deutschlands U25-Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel, Preis von Holger Hetzel (1. Qualifikation Springprüfung (Fehler/Zeit)

Springen, Hauptstadion, 16.40 Uhr: Sparkassen-Youngsters-Cup, Springprüfung für junge Pferde (Fehler/Zeit)

Rahmenprogramm, Hauptstadion, 20 Uhr: Eröffnungsfeier Mittwoch, 3. Juli Springen, Hauptstadion, 11.30: Preis des Handwerks, Springprüfung (Fehler/Zeit)

Springen, Hauptstadion, 14.15 Uhr: Finale von Deutschlands U25-Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel, Preis von Holger Hetzel, Springprüfung mit Stechen

Springen, Hauptstadion, 16 Uhr: Preis der Städteregion Aachen in memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz, Zwei-Phasen-Springprüfung

Springen, Hauptstadion, 18.45 Uhr: Turkish Airlines-Preis von Europa, Springprüfung mit zwei Umläufen unter Flutlicht.

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 14 Uhr: Preis der VUV, Prix St. Georges

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 16.30 Uhr: Havens Pferdefutter-Preis, Grand Prix, CDI4* Donnerstag, 4 Juli Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 9 Uhr: Preis der Familie Tesch, Grand Prix, CDIO5*, Wertungsprüfung für den Lambertz-Nationenpreis

Vierspänner, Fahrstadion, 11 Uhr: Preis der Martello Immobilienmanagement GmbH & Co. KG, Dressurprüfung für Vierspänner (1. Wertungsprüfung Einzel- und Mannschaftswertung)

Springen, Hauptstadion, 13 Uhr: Sparkassen-Youngsters-Cup, Springprüfung für junge Pferde (Fehler/Zeit)

Springen, Hauptstadion, 16 Uhr: Stawag-Preis, Springprüfung (Fehler/Zeit)

Springen, Hauptstadion, 19.10 Uhr: Mercedes-Benz-Nationenpreis, Wanderpreis der Bundesrepublik Deutschland, Mannschafts-Springprüfung mit zwei Umläufen unter Flutlicht Infos Alle Sieger im Nationenpreis der Springreiter beim CHIO seit 1929 Infos Foto: dpa/Uwe Anspach Freitag, 5. Juli Vielseitigkeit, Deutsche Bank-Stadion, 8.30 Uhr: SAP-Cup, Teilprüfung Dressur

Vierspänner, Fahrstadion, 10 Uhr: Preis der Familie Horsch, Vierspänner-Hindernisfahren

Springen, Hauptstadion, 9.30 Uhr: NetAachen-Preis, Young Riders Springprüfung (Fehler/Zeit)

Springen, Hauptstadion, 11 Uhr: VBR-Preis, Zwei-Phasen-Springprüfung

Springen, Hauptstadion, 12.50 Uhr: RWE-Preis von Nordrhein-Westfalen, Springprüfung mit Stechen

Springen, Hauptstadion, 16.20 Uhr: Feinkost Käfer-Preis, Jagdspringprüfung

Vielseitigkeit, Hauptstadion, 17.45 Uhr: SAP-Cup, Teilprüfung Springen

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 15.30 Uhr: Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung, Junge Reiter-Dressurprüfung, Individual Competition

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 17.45 Uhr: Lindt-Preis, Grand Prix Spécial, CDI4*

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 19.45 Uhr: Preis des Handwerks, Quadrillen-Championat Aachen 2022, Nationale Dressurprüfung Samstag, 6. Juli Vielseitigkeit, Geländestrecke Soers und Hauptstadion, 9.55 Uhr: SAP-Cup, Teilprüfung Gelände

Springen, Hauptstadion, 14 Uhr: Allianz-Preis, Springprüfung mit Siegerrunde

Springen, Vielseitigkeit, Vierspänner, Hauptstadion, 21.30 bis 22.15 Uhr: CHIO-Cup, kombinierte Spring-, Vielseitigkeits- und Fahrprüfung

Vierspänner, Marathonstrecke Soers, 14 bis 16.35 Uhr: Preis der Schwartz Gruppe, Marathonprüfung für Vierspänner (2. Wertungsprüfung Einzel- und Mannschaftswertung) - Eintritt frei

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 9 Uhr: Meggle-Preis, Grand Prix Spécial CDIO5*, Wertungsprüfung für den Lambertz-Nationenpreis

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 15.30 Uhr: Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung, Junge Reiter, Kür

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 19 Uhr: Wotax-Preis, Intermédiaire I

Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 21.30 bis 23.0 Uhr: Iwest-Preis, Grand Prix Kür CDI4* unter Flutlicht

Springen, Hauptstadion, 19 Uhr: Sparkassen-Youngsters-Cup, Finale, Springprüfung für junge Pferde mit Stechen

Rahmenprogramm, Hauptstadion, 21.40 Uhr: Merkur Spielbanken-Cup, kombinierte Spring-, Vielseitigkeits- und Fahrprüfung Sonntag, 7. Juli Dressur, Deutsche Bank-Stadion, 8.30 Uhr: Deutsche-Bank-Preis, Großer Dressurpreis von Aachen, Grand Prix Kür, CDIO5*

Vierspänner, Fahrstadion, 9 Uhr: Preis der Event Rent Gmbh, Vierspänner-Hindernisfahren mit Siegerrunde (3. Wertungsprüfung Einzel- und Mannschaftswertung)

Springen, Hauptstadion, 8.30 Uhr: NetAachen-Preis, Young Riders Springprüfung (Fehler/Zeit)

Springen, Hauptstadion, 10.30Uhr: Preis der Bemer International AG, Springprüfung (Fehler/Zeit)

Springen, Hauptstadion, 13.05 Uhr: Rolex Grand Prix, Der Große Preis von Aachen, Springprüfung mit zwei Umläufen und Stechen Rahmenprogramm, Hauptstadion, 17.15 Uhr: Abschlussfeier, Abschied der Nationen

