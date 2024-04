Spielplan, TV, Favoriten Das müssen Sie zu den French Open 2024 wissen

Die Hauptfeldspiele bei den French Open beginnen am Sonntag, 26. Mai 2024. Das Finale der Herren wird am 9. Juni ausgespielt, einen Tag zuvor sind die Frauen dran. Die Qualifikationsspiele beginnen eine Woche vor dem eigentlichen Turnierstart, am 20. Mai. Die Spiele finden im Stade Roland Garros in Paris statt. Der Center Court ist nach Philippe Chatrier, dem ehemaligen Kapitän der französischen Davis-Cup-Mannschaft, benannt. 2024 besitzt auch der zweitgrößte Platz, der Cout Suzanne Lenglen, ein Dach.