162 Tennisspieler auf der Anlage des OTC : Odenkirchener TC vermeldet Rekordbeteiligung bei Jugendturnier

Das U16-Endspiel beim 32. Odenkirchener Jugendturnier. Foto: F. Hösel

Tennis Der Odenkirchener TC freute sich über 162 junge Tennisspieler, die beim 32. Jugendturnier über Pfingsten teilgenommen haben. Bei dem deutschlandweit bekannten Ranglistenturnier war es die höchste Teilnehmeranzahl aller Zeiten.

Über Pfingsten fand beim Odenkirchener Tennis-Club wieder das deutschlandweit bekannte Jugend-Ranglisten-Turnier statt. Mädchen und Jungen der Altersklassen U9, U10, U12, U14, und U16 waren am Start. Das Turnier bot den jungen Spielerinnen und Spielern beste Möglichkeiten, sich in der DTB-Rangliste zu verbessern. Dabei konnten die Organisatoren in diesem Jahr eine erfreuliche Rekordbeteiligung verzeichnen. Insgesamt hatten 162 Mädchen und Jungen gemeldet. In der Konkurrenz U12-Weiblich, für die die meisten Registrierungen vorlagen, wurde in einem voll besetzten 32er-Feld gespielt und bei der U12-Männlich waren 25 Jungen am Start.

Natürlich wollten auch Mönchengladbacher Mädchen und Jungen ihr Spielvermögen testen. Vom Ausrichter OTC waren Erik Mürkens (U14) und Melissa Shaban (U16) dabei. Ersterer konnte seine Auftaktbegegung im Match-Tea-Break gewinnen, verlor dann aber gegen den an acht Gesetzten. Auch Shaban konnte ihr erstes Spiel gewinnen, verlor dann aber im Halbfinale gegen die an zwei Gesetzte und wurde Dritte. Außerdem waren noch achtzehn weitere Jugendliche aus Vereinen des Tenniskreises Mönchengladbach am Start. Hiervon konnte insbesondere Marion Küppers vom TC Venn in der Klasse U10-Männlich einen dritten Platz erreichen und Luis Schult vom TC Giesenkirchen bei den Jüngsten (U9-Männlich) den zweiten.

Im Bereich der Mädchen kam Ella Michel vom Korschenbroicher TC in der Klasse U12-Weiblich bis ins Halbfinale und wurde Dritte. Maria Kuhnt vom KTC gewann in der U14-Nebenrunde gegen ihre Vereinskameradin Lisa Göbel. Meike Erkes vom Glehner TC wurde Siegerin in der Nebenrunde der Klasse U12.

Insgesamt zeigten sich die Organisatoren sowohl mit dem Ablauf wie auch den sportlichen Leistungen der vielen Jugendlichen außerordentlich zufrieden. Trotz der stellenweisen recht heftigen Regenschauer waren keine größeren Verzögerungen aufgetreten, was im Wesentlichen natürlich an den gut präparierten und im vorletzten Jahr neu angelegten Plätzen lag. Die Turnierleiterin Petra Kepler lobte die vielen freiwilligen Helfer des OTC und die Unterstützung der Bezirksjugendleiterin Heidi Müllers.

(RP)