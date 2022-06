Gladbachs Footballer bleiben ungeschlagener Tabellenführer : Wolfpack feiert dank Laufspiel Derbysieg über die Riders

American Football Das Mönchengladbacher Wolfpack gewinnt gegen die Schiefbahn Riders und bleibt ungeschlagener Tabellenführer in der Football-Verbandsliga. Quarterback Patrick Porten erlief für das Team von Cheftrainer Phil Scales selbst zwei Touchdowns.

Am Pfingstwochenende stand für das Mönchengladbacher Wolfpack eine kurze Reise bevor – denn es ging zum Nachbarn, den Schiefbahn Riders. Da musste für die gesamte Spielzeit die Freundschaft zwischen den beiden Teams ruhen. Favorit war angesichts der deutlichen Tabellenführung in der Verbandsliga das Team von Cheftrainer Phil Scales, Vorsicht war auf Seiten der Vitusstädter trotzdem angesagt.

Aufgrund der massiven Regenfälle stellte Scales sein Wolfsrudel aufs Laufspiel ein – mit Erfolg. Gerade in den beiden ersten Vierteln waren die Gladbacher mit diesem Mittel die spielbestimmende Mannschaft. Quarterback Patrick Porten war es dann selbst überlassen, für den ersten Touchdown des Spiels den Ball über die Goalline zum 6:0 zu tragen. Kicker Markus Lenzkes vollendete den Touchdown und versenkte den Extrapunkt (PAT, Point after Touchdown) zwischen den Stangen zur 7:0-Führung.

Die Riders hingegen kamen kaum über die Mittellinie, zu stark war die Verteidigung des Wolfpacks. Im zweiten Viertel erhöhten erneut Porten per Lauf – und Lenzkes mit dem anschließenden PAT – auf 14:0. Kurz vor der Pause traf der Kicker dann noch ein Field Goal und stellte somit auf 17:0 zur Halbzeit.

Die zweite Hälfte bot dann ein taktisch verändert agierendes Riders-Team, das sich nun auch auf dem Scoreboard verewigen konnte. Jannik Rips fing in der Gladbacher Endzone einen Pass und verkürzte auf 6:17. Riders-Kicker Maurice Holzvoigt sorgte für Schiefbahns siebten Punkt. Das Wolfpack ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen, versenkte durch Lenzkes noch einmal ein Field Goal und sicherte sich so den 20:7-Erfolg. Das Rudel ziert damit weiterhin ungeschlagen die Tabellenspitze der Verbandsliga West. Erst am 18. Juni geht es für das Scales-Team weiter mit der Begegnung beim Verfolger Kevelaer Kings.