Bezirksligist bedient sich beim Absteiger : SC Waldniel präsentiert seine Wunschlösung auf der Trainerposition

Marc Trostel (l.) und Norman Wittkopf (r.) wechseln vom Bezirksligaabsteiger SC Hardt an die Seitenlinie des SC Waldniel. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Bezirksliga Der Bezirksligist SC Waldniel stellt mit Marc Trostel und Norman Wittekopf das neue Trainerduo für die kommende Saison vor. Das Duo coacht in dieser Spielzeit noch beim Absteiger SC Hardt und ist die favorisierte Lösung vom Sportlichen Leiter Daniel Saleh.

Pünktlich zum Saisonende hat Bezirksligist SC Waldniel auf der Trainerposition Klarheit für die kommende Spielzeit geschaffen. Ab Sommer hat dann nämlich Marc Trostel (45) die Verantwortung für die Elf aus dem Dr. Ernst van Aaken-Stadion. Bis zum Ende der aktuellen Spielzeit steht Trostel als Trainer noch verantwortlich an der Seitenlinie beim Bezirksligaabsteiger SC Hardt. Von dort bringt er auch Norman Wittekopf (35) mit, der weiterhin als Co-Trainier fungieren wird.

Für den Sportlichen Leiter Daniel Saleh war die Verpflichtung von Trostel das Beste was dem Verein passieren konnte. „Ich bin mir sicher, dass Marc uns weiterhelfen wird. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Transfer geklappt hat. Er war unsere absolute Wunschlösung“, erklärte Saleh. Beide kennen sich schon länger und waren so entsprechend eng im Austausch.

Unterstützt wird das Trainerteam Trostel und Wittekopf übrigens vom Waldnieler Eigengewächs Andre Bäsler (26), der aufgrund seiner schweren Verletzung nicht mehr weiterspielen kann und zuvor bereits auch unter Trainer Michael Holthausen und seinem Assistenten Tobias Reichardt als Co-Trainer fungierte. Auf Bäsler selber halten die Waldnieler derweil große Stücke, wie Saleh bestätigte. Der Sportliche Leiter hatte nach der Entlassung von Holthausen und Reichardt im April die Mannschaft interimsweise übernommen und übergibt das Team nun an die Lösung Nummer eins. Auch Trostel ist froh, Bäsler in seinem Trainerteam zu haben. Er sieht ihn zudem als Bindeglied zur Mannschaft.

Unterdessen freut sich Trostel auf seine zukünftige Aufgabe, dessen Vorstellungen und die des Vereins gut zusammenpassen, wie er selber sagt. „Unser Ziel ist erst für das kommende Jahr stabiler in den Leistungen zu werden, um deutlich besser abzuschneiden“, sagte Trostel.

Mit 30 Punkten rangieren die Waldnieler derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Mittelfristig soll dann auch ein Angriff weiter oben in der Tabelle gestartet werden. „Das ist unser Plan und deckt sich auch mit den Ambitionen, die wir haben“, bestätigte Trostel. Für ihn und Wittekopf steht übrigens am kommenden Sonntag mit dem Duell gegen den SSV Grefrath das letzte Spiel für seinen aktuellen Verein, dem SC Hardt an. Der SC Waldniel hat dagegen bereits alle 24 Ligaspiele absolviert.